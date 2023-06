Si chiude la mostra Res Una all’Open Studio Italo Bolano

Prato, 19 giugno 2023 - All’Open Studio Italo Bolano di Prato si chiude la mostra Res Una di Roberto Ghezzi. Giovedì 22 giugno alle 18:30 non solo si terrà l'evento di conclusione, con l’incontro aperto al pubblico dal titolo “Naturografie, la scrittura del paesaggio”, durante il quale l’artista dialogherà con la curatrice Erica Romano per raccontare e far conoscere da più vicino i segreti dell’affascinante processo creativo da cui nascono le Naturografie©, termine coniato dallo stesso Ghezzi per indicare al contempo sia il processo sia l’opera finale. Opere, quelle del nativo di Cortona, che nascono dall'idea di lasciare spazio al paesaggio naturale che imprime la propria immagine su una tela che l'artista ogni volta predispone come supporto di deposito e come spazio comune di dialogo e di incontro. Preparate con speciali imprimiture ecologiche scelte sulla base di studi effettuati sul campo sulla biodiversità delle acquee dei diversi habitat, le tele vengono installate nei luoghi oggetto di osservazione e lasciate il tempo necessario affinché la natura possa liberamente fare il suo corso.

Durante l'incontro con Ghezzi, a partire dalle opere in mostra, si andrà alla scoperta dei numerosi progetti realizzati nelle residenze d’artista che lo hanno visto lavorare in tutto il mondo in luoghi tra loro molto diversi: dall’Italia e da territori a noi più conosciuti, si viaggerà insieme a Ghezzi nei ghiacci della Groenlandia e nei boschi danesi che circondano Copenaghen, per approdare fino in Macedonia e ancora oltre. Inoltre, sarà anche l’occasione per Ghezzi per presentare un’opera inedita, realizzata utilizzando una tela bianca appartenuta a Italo Bolano, offerta dalla Fondazione Italo Bolano a tutti gli artisti ospiti dell’Open Studio.