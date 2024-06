Si avvicina l’apertura dei negozi il giovedì sera

Negozi aperti di sera in centro storico, l’iniziativa di Confcommercio si avvicina: le luci delle attività resteranno accese fino alle 24 per tutti i giovedì di luglio, come oramai da tradizione. L’apertura serale dei negozi, negli anni, ha portato moltissima gente in centro storico che approfitta dell’orario serale per poter fare un po’ di shopping e riprendersi dalle alte temperature estive, come quelle che sono arrivate in questi giorni.

"E’ una dinamica – ha detto il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – che supporta concretamente la vitalità cittadina a luglio e che irrora tutto il tessuto economico. Accanto ai negozi aperti, si creano importanti opportunità per ogni altra attività, in una sinergia che fa bene a tutti. La socialità indotta da queste iniziative, non muove solo l’economia, ma favorisce un contesto più sicuro e decoroso. Il grande caldo richiede di adeguare l’offerta".