Si accende la primavera. L’Antica Fiera a Vernio fa ritornare la tradizione

Vernio saluta la primavera con una grande festa tradizionale. Domenica 23 marzo si terrà, infatti, la Fiera di San Giuseppe con un ricco programma che prevede anche alcuni appuntamenti di apertura, a partire dal venerdì 21, primo giorno della stagione dei risvegli. La manifestazione, promossa dal Comune di Vernio con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio, ha il sostegno della Regione Toscana.

"La fiera di San Giuseppe è un appuntamento della tradizione che si è rinnovato profondamente - mette in evidenza la sindaca Maria Lucarini - è una festa comunitaria che coinvolge le associazioni e le imprese locali, pronte a raccontarsi e a condividere con tutti le eccellenze del territorio".

In primo piano la mostra mercato con l’esposizione di animali curata dagli allevatori, la promozione delle esperienze agricole locali, la valorizzazione delle produzioni tipiche e della gastronomia della Vallata. In programma tanti eventi per grandi e piccini: dalla presentazione di volumi dedicati agli animali della Valbisenzio ai laboratori del miele, dagli sport sul fiume Bisenzio alla musica e ai giochi. Nella giornata di domenica, otto ristoratori della Vallata promuoveranno i "tortelli di San Giuseppe" a prezzo speciale.

Anche quest’anno a caratterizzare la festa sarà lo "Zuccherino Contest" dedicato al dolce simbolo di Vernio che ancora oggi è protagonista delle tradizioni familiari e della produzione artigianale d’eccellenza. La degustazione e la premiazione si terranno sabato 22 marzo, a partire dalle 16, alla Fabbrica Meucci. Il concorso è riservato ai biscottieri amatoriali, non professionisti. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno venerdì 21 marzo.

Al contest ci si iscrive in forma gratuita, ritirando la shopper EatPrato "Zuccherini Contest", all’Unione dei Comuni della Valbisenzio (ufficio cultura e promozione del territorio, in via Bisenzio 351, a Mercatale di Vernio) con orario dalle 9 alle 13 il lunedì, mercoledì e venerdì; martedi e giovedì anche dalle 15 alle 17, oppure al negozio aTipico a Prato in via Cairoli 14 (dal lunedì alla domenica in orario 10-13 e 16-19.30). Gli zuccherini preparati dovranno essere consegnati entro venerdì 21 marzo nelle stesse sedi e negli stessi orari di ritiro dell’iscrizione o, in caso eccezionale, sabato 22 marzo, dopo le 15, nella sala delle Capriate della Fabbrica Meucci. Tutte le informazioni sull’Antica Fiera di San Giuseppe e sullo Zuccherino contest si possono trovare ono on line, all’indirizzo: https://www.comune.vernio.po.it/novita/eventi/san-giuseppe-2025.