Si accende la magia del Natale . Teatro, mercatini e arte per i bimbi

Si accende il Natale con tante iniziative per grandi e piccini. Nel borgo della Rocca, nella Compagnia della pieve di San Giovanni Decollato, da domenica 8 dicembre si potrà visitare la mostra dei presepi e partecipare al Concorso ’Il mio presepe nella pieve’ per decretare la natività più bella. Sempre l’8 dicembre al circolo Gino Gelli di Bagnolo dalle 10 alle 20 mercatino di Natale, mente la sera dell’8 dicembre alle 21 al teatro della Sala Banti andrà in scena lo spettacolo ’Age pride’. Ancora teatro venerdì 13 dicembre alle 21 alla Sala Banti con la commedia brillante ’Locanda 23’.

La biblioteca Della Fonte domenica 15 e 22 dicembre propone ’Letture a bocca aperta’, laboratori e animazioni alla lettura, a tema natalizio, per bambini dai 3 agli 8 anni e mercoledì 18 dicembre alle 16,30 grande festa di Natale per tutti i bambini (a cura di Astir). Per informazioni 0574-558567. Inoltre, le domeniche di dicembre ritorna ’Biblioteche (A)perte’ dalle 14,30 alle 18,30. "Natale è un momento di luce e di rinascita e il Comune di Montemurlo vuole regalare occasioni di divertimento e socialità per vivere le festività insieme", dice il sindaco Simone Calamai. Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è la prima edizione dell’iniziativa ’Le vie del Natale’, promossa dal Comune e Pro Loco con i commercianti di Montemurlo. "Siamo una ventina di commercianti di via Montalese, via Rosselli, via Dante Alighieri, via Udine, via Bicchieraia che ci siamo uniti per regalare momenti di gioia e divertimento a tutti", dice Silvia Caniglia.

Il primo appuntamento sarà il 15 dicembre in via Montalese - località Novello con negozi aperti, street food natalizio e due banchi dove scambiare libri e giochi in buono stato per un Natale all’insegna del riuso e della solidarietà. Domenica 22 dicembre l’appuntamento è in piazza della Repubblica, con il tradizionale mercatino di Natale, organizzato dalla Pro-loco.

Nella stessa giornata i commercianti proporranno un laboratorio di Natale 2.0 per bambini per realizzare addobbi con materiale di riciclo. Dalle 9 alle 19 in piazza della Repubblica si troveranno tante iniziative per grandi e piccini, come la fabbrica di Babbo Natale, stand gastronomici e bancarelle con oggettistica natalizia, ed in più in piazza Donatori di sangue ci sarà Novecento, il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Alle ore 10 da piazza della Libertà partirà la Camminata dei Babbi Natale con Luca Bonini, ideatore della Camminotte.