Shrek: giovani talenti al Politeama Tra ballo, musica e recitazione

Dalla saga cult amata da grandi e piccini al musical interpretato da giovani talenti in erba. Da ricordare questa sera al Politeama il musical Shrek, un colorato inno all’amicizia e al rispetto delle diversità per una favola senza tempo ispirata. Alle 20.30 28 allievi dei corsi open primavera ed estate della Scuola del Teatro Musicale. Nei panni dell’orco Shrek, della principessa Fiona, di Ciuchino e del terribile Lord Farquaad gli studenti dei corsi di musical che metteranno a frutto un anno di recitazione, canto e movimento coreografico. La regia del musical Shrek è di Giovan Battista Calandra, la direzione musicale affidata a Serena Carradori mentre Roberto Romani ha firmato le coreografie. Per l’occasione le giovani promesse del teatro musicale – in scena soprattutto ragazze e ragazzi che frequentano le scuole superiori ma del cast fanno parte anche allievi più piccoli – indosseranno gli abiti di scena della produzione originale italiana con i costumi firmati dalla prestigiosa Sartoria Brancato, un’istituzione nel mondo del teatro e della lirica, che ha lavorato per realtà del calibro del Piccolo e la Scala. "Abbiamo scelto Shrek perché è una bella favola inclusiva che ben si accompagna al percorso di formazione dei ragazzi e delle ragazze in una fase di crescita che li vede avvicinarsi al mondo degli adulti", sottolinea il direttore artistico della Scuola del Teatro Musicale Marco Iacomelli. Il costo del biglietto è di 20 euro, 15 euro per over 65 e under 25, al Politeama oppure attraverso i circuiti Ticketone e Boxoffice.