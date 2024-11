Sfruttamento e lavoratori in nero . Oggi la commissione parlamentare

Arriva oggi la Commissione parlamentare d’inchiesta per far luce sui casi di sfruttamento del lavoro nel distretto parallelo pratese. La commissione parlamentare guidata dall’onorevole Pd, Chiara Gribaudo, braccio destro della segretaria dem Elly Schlein, si è resa necessaria dopo i violenti fatti avvenuti a Seano circa un mese fa quando due sindacalisti dei Sudd Cobas, fra cui Luca Toscano, e due operai in sciopero di una ditta a gestione cinese sono stati picchiati nella notte con spranghe e bastoni.

Questa mattina i commissari faranno tappa in Prefettura dove incontreranno i sindaci della provincia e i vertici delle altre istituzioni: le audizioni serviranno a ottenere un resoconto "specifico, dettagliato e puntuale" sulla situazione delle condizioni di lavoro nel distretto.

La commissione arriva a un mese esatto dalla manifestazione organizzata dai Sudd Cobas proprio nella frazione di Carmignano dove è avvenuta la violenta aggressione nei confronti dei lavoratori in sciopero appoggiati dal sindacato. Alla manifestazione hanno aderito circa mille persone unendosi alla lotta che il Sudd Cobas porta avanti da tempo per la regolarizzazione degli operai spesso costretti a turni di lavoro massacranti, fino a 12-13 ore al giorno, senza diritto a riposi, ferie o malattie. Nei giorni scorsi i Sudd Cobas hanno incassato due vittorie in tribunale per il reintegro al lavoro degli operai licenziati alla Texprint, la stamperia a gestione cinese che è stata oggetto di una dura vertenza qualche anno fa, e della Iron&Logistics, ora trasferita a Montale e da qualche settimana al centro delle nuove proteste dei lavoratori e dei Sudd Cobas. La commissione oggi prenderà visione di tutte queste situazioni.