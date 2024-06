Sfida tra giovani stilisti. Se la giocano a Pitti Filati

Saranno tre i vincitori della 15ª edizione di "Feel The Contest 2024 – Master Edition" che, dopo la selezione lo scorso gennaio dei 36 partecipanti tra i moltissimi candidati provenienti da diversi Paesi (Italia, Giappone, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca, Francia, Polonia, Ungheria, Israele, Cina, Norvegia, Polonia), si appresta ora alle battute finali. Dieci i designer finalisti, ognuno abbinato a una filatura (quattro quelle pratesi).

Ad essere premiati saranno infatti non solo un vincitore assoluto, che riceverà un riconoscimento in denaro di 5.000 euro per continuare gli studi nel settore della maglieria e un premio in filati per realizzare la propria collezione, ma anche il secondo classificato, che potrà contare su 2.000 euro per proseguire la propria formazione. C’è anche un vincitore social, eletto il 24 maggio attraverso il voto online. Rispetto alle preferenze espresse dal web, a salire sul podio è stato Mattia Zenere abbinato alla pratese Casa del Filato, che ha sede a Seano. Il risultato è stato raggiunto in seguito alle votazioni online sul sito di Feel the Yarn. Maggio ha però consegnato la medaglia d’oro non solo al preferito dal web, ma anche ai 10 finalisti del concorso, scelti da una giuria tecnica internazionale. Ad accedere alla finale, che si terrà a Pitti Filati #95 sono: Dyrna Gracian Pascal - Hochschule Niederrhein (la filatura associata è Servizi e seta); Michele Fumagalli - Politecnico di Milano (Monticolor); Nadja Füehringer - University of Applied Science Trier (Botto Giuseppe & Figli); Greta Peccia - Marangoni - (Linsieme filati); Rubinorenée - L’École de la Maille de Paris - (Linificio e canapificio nazionale); Giorgia Sani - Marangoni (Filpucci); Viola Schmidt - Hochschule Reutlingen, Texoversum ( Filatura Tollegno 1900); Singh Hartej - University of the Arts London - (Industria italiana filati); Slater Peytie - London College of Fashion (Filmar); Mattia Zenere - Politecnico di Milano - (Casa del filato). Quattro le filature pratesi associate a quattro dei dieci finalilsti: Linsieme Filati, Filpucci, Indiustria Italiana filati e Casa del filato.

Tutti gli outfit dei 36 partecipanti al contest, che per l’edizione 2024 ha scelto "Contradictions" come tema, saranno ora esposti nel corso della kermesse fiorentina, durante la quale solamente i finalisti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione.