Settimo thriller. Paoli in libreria con il suo "Oltre"

Mistero, suspence, realtà imprevedibili e straordinarie. Ci sono tutti gli ingredienti perché il nuovo romanzo di Gigi Paoli, giornalista pratese che lavora a Firenze nella sede centrale del nostro giornale, possa ancora conquistare gli applausi del pubblico e della critica. Da domani, mercoledì 5 giugno, nelle librerie "Oltre" (Giunti editore) ci fa condividere con il professor Piero Montecchi un’indagine avvincente. Paoli ci ha fatto conoscere Montecchi nel precedente romanzo "La voce nel buio". E’ il docente di neuroscienze forensi all’università di Verona e membro del CICAP, l’ente che controlla le affermazioni sulle pseudoscienze e sul paranormale. "Più in là, oltre il limite spaziale, temporale e ideale" dice Paoli. A distanza di mille chilometri l’uno dall’altro, due efferati omicidi di premi Nobel per la Fisica. Eseguiti con le stesse modalità. Due omicidi che tanto assomigliano ad un altro avvenuto venti anni prima, vittima un altro premio Nobel fondatore dell’azienda high tech "Beyond" (con evidente richiamo al titolo "Oltre") in un luogo in cui scompaiono decine di immigrati che cercano di superare la frontiera. Montecchi nella sua indagine non è solo, ma in compagnia di Anna, una poliziotta a capo dell’Unità delitti insoluti. Intrigante la bella copertina del romanzo con l’immagine del cubo di Metatron "un simbolo antico e potente dell’interconnessione di tutte le cose nell’universo" osserva Paoli. Prima di immergersi nella lettura, c’è da porre attenzione agli interrogativi di copertina: "Può l’etica umana fermare la scienza se la scienza mette il mondo in pericolo? Fino a che punto si può andare …Oltre?".

Per tutti gli appassionati di mistero, da non perdere mercoledì 12 giugno alle 21.15 a Giunti Al Punto in corso Mazzoni l’incontro con l’autore in dialogo con la giornalista de La Nazione, Olga Mugnaini. A Paoli brillano gli occhi: "Un’emozione essere a Prato con il romanzo numero sette, a Firenze vivo e lavoro, ma Prato mi manca tanto. E’ casa mia, ritrovare le persone e i luoghi mi riempie sempre di gioia". Pronto a scalare velocemente la classifica dei libri più letti e apprezzati.

Marilena Chiti