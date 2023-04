Settimana Santa Su Rtc trionfa la musica di Bach

Con la Settimana Santa su Rtc l’opportunità d’ascolto di grandi capolavori. Si inizia oggi alle 15.40 on la "Passione secondo Matteo" di Bach, un affresco di voci liriche che interpretano le parti dei personaggidel Calvario di Cristo. Alle 20.30 la Camerata: lo Stabat Mater di Rossini, concerto del 2006. Corali e fughe di Bach alle 22,27 sull’organo di Gustav Leonhardt. Domani Cajkovskij e "Lo schiaccianoci" alle 15,40, alle 17,40 De Falla e il teatro di marionette di "Maese Pedro". Il ritratto di Rachmaninov nel 150° della nascita a cura di Francesco Dilaghi (alle 18,40). Martedì un’antologia per l’eclettico direttore fiorentino scomparso nel 2013: Bruno Bartoletti dirige Rossini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni (alle 8,13). E il clarinetto jazz di Benny Goodman esegue Mozart alle 12,40. Per gli appassionati di Mascagni, da non perdere l’offerta di rare romanze storiche (alle 15,40) di voci altrettanto storiche: Hipolito Lazaro, Piero Schiavazzi, Maria Farneti. Ancora la voce di tenore di un maestro di canto verdiano: Carlo Bergonzi (alle 19,41-20,30). Mercoledì insieme alla voce del grande Caruso prestata alle romanze da salotto, le più famose, quelle di Denza, di Tosti, di Leoncavallo, canta Mark Milhofer, tenore già ospite della nostra Camerata (alle 18,40). Claudio Abbado dirige la "Sinfonia 7" di Mahler con i Berliner Philarmoniker (alle 20.30). Giovedì dalle 20,54 musica sacra per voci soliste e per coro solo (Stravinskij). Da non perdere, di Ferruccio Busoni quattro studi per pianoforte su motivi dei Pellirossa d’America (alle 23,08). Per il Venerdì santo i Rtc offre per tutta la giornata musica della liturgia: da Palestrina a Pergolesi, Monteverdi, Vivaldi. Alle 9 l’umana solitudine del vecchio Verdi dei Quattro pezzi sacri, direttore Claudio Abbado. Dalle 12,06, "La Passione" e lo "Stabat Mater" di Haydn, quello di Rossini e di Schubert. Alle 15,40 di Bach "La passione secondo Giovanni". Il coronamento di questa giornata ha la cornice di un Wagner "convertito" all’idea di umana redenzione attraverso la figura mistica di Parsifal, il "puro folle", festa sacra (alle 20.30) diretta da Karajan registrazione del 1961. Sabato il romanticismo tedesco di Weber con "Il franco cacciatore", serata all’opera alle 20,30.

Goffredo Gori