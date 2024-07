Settebello, debutto olimpico ok per Bruni. Suo il primo gol della vittoria contro gli Usa

Ha segnato il primo gol azzurro, quello che ha consentito all’Italia di annullare il vantaggio degli Stati Uniti e di dare il "la" alla vittoriosa rimonta degli uomini di coach Alessandro Campagna. E ha rimediato un cartellino rosso quando il risultato era ormai consolidato, a riprova di una carica agonistica che comunque non gli manca.

Debutto tutto sommato più che positivo anche per Lorenzo Bruni, che ha dato il proprio contributo nel comporre il 12-8 con cui il Settebello ha esordito alle Olimpiadi di Parigi, battendo ieri i rivali americani.

All’Aquatics Centre il Settebello ha tirato fuori la grinta in una partita molto intensa, con grande dispendio di energie nella gara inaugurale del girone B.

Una partita, quella andata in scena ieri, che rilancia le ambizioni azzurre, anche se è presto per cantare vittoria e sarà comunque necessario dare il 110%. Tanto più che i primi a segnare sono stati gli statunitensi, dopo qualche seconda dal via.

E’ stato però proprio il pallanotista di Prato a segnare la rete del pareggio, con una "beduina" magistrale che non ha lasciato scampo al portiere avversario decretando l’1-1. E da quel momento, gli atleti italiani sono riusciti a far valere il maggior tasso tecnico ed atletico, incrementando sempre più il margine ed emergendo alla distanza. Il "Panda" della Rari Nantes Savona ha offerto la solita prestazione di sostanza, spingendo sul pedale dell’agonismo. Per lui è arrivata anche un’espulsione nel terzo quarto, rivelatasi tuttavia del tutto ininfluente.

Buona la prima quindi, per Lorenzo e compagni, che aprono il girone A nel migliore dei modi. Adesso che il ghiaccio è stato rotto, testa alla prossima: domani alle 12.05 i ragazzi di Campagna se la vedranno con la corazzata Croazia, una delle avversarie più accreditate per il podio. Anche per questo le motivazioni non mancheranno e anche per questo vincere ancora equivarrebbe a mandare un segnale netto a tutte le altre selezioni contendenti.

L’Acquatics Centre ospiterà il trentenne pratese e i suoi compagni di Nazionale anche per la sfida di giovedì prossimo contro il Montenegro (che inizierà alle 16.35) e per quella di sabato prossimo contro la Romania (alle 21.05).

La chiusura della fase eliminatoria è fissata per lunedì prossimo, quando l’Italia affronterà la Grecia. E per allora, Bruni e company contano di essersi già qualificati per la fase decisiva, meglio se da primi della classe.

Giovanni Fiorentino