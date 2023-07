Questa sera alle 21,45 al cinema all’aperto al Castello dell’Impertore, c’è "Everything,

everywhere, all at once", il film vincitore di sette premi Oscar di Dan Kwan e Daniel

Scheinert. Il film definitivo sul

multiverso con le icone

del cinema Michelle Yeoh

e Jamie Lee Curtis dirette

dal duo di registi visionari

The Daniels. Al cinema Eden prosegue la programmazione del nuovo "Mission impossible - dead reconing part 1" (ore 21). In contemporanea sarà proiettato anche "Indiana Jones e il quadrante del destino". Il cinema Eden chiuderà per riposo estivo da lunedì 24 luglio.