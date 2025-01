Sessantenne investito da un’auto. Ricoverato in gravi condizioni

E’ ancora ricoverato in gravissime condizioni il sessantenne investito da un’auto domenica pomeriggio poco dopo le 15 in via Firenze alla Querce. L’uomo, 60 anni, è in coma e la prognosi resta riservata. E’ stato portato a Careggi in seguito all’incidente. Il medico dell’ambulanza si è subito reso conto della gravità della situazione.

L’incidente stradale si è verificato in località La Querce, all’altezza della svolta per Travalle. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo ferito stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato travolto dall’auto, guidata da una settantenne pratese. L’impatto è stato molto violento e il sessantenne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nell’urto con l’auto è finito sul cofano e ha spaccato il parabrezza.

Sono subito scattati i soccorsi del 118, allertati dai passanti: il 60enne è stato rianimato e stabilizzato sul posto, quindi trasferito all’ospedale fiorentino.

Anche la donna alla guida è stata soccorsa da un’ambulanza in quanto era in stato di choc. Si è subito fermata per prestare soccorso al ferito. L’anziana è stata portata al Santo Stefano per precauzione e per accertamenti. La pensionata ha detto di non essersi accorta della presenza dell’uomo in mezzo alla strada. La polizia municipale è rimasta per diverse ore in via Firenze per eseguire i rilievi, sentire i testimoni e ricostruire la dinamica del terribile incidente.