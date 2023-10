Servono medici fiscali. Due posti in provincia

Da ieri e fino alle 14 del 30 ottobre è possibile inviare

la domanda per accedere alla selezione pubblica di Inps per l’assunzione di 512 medici fiscali in tutta Italia. Di questi, 30 sono ricercati in Toscana, di cui 7 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Firenze, 3 a Massa Carrara, 2 a Grosseto, 2 ad Arezzo, 2 a Pistoia, 2 a Prato, 2 a Siena,

1 a Livorno. Altri 3 medici si ricercano a La Spezia.

I requisiti richiesti sono diploma di laurea in medicina e chirurgia e iscrizione all’albo professionale in territorio nazionale. Alle figure professionali individuate dal bando saranno conferiti incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

La domanda va presentata tramite il sito www.inps.it utilizzando l’apposito form presente nella sezione Avvisi, bandi e fatturazione – Reclutamenti - Avviso

di selezione pubblica per il reperimento di un contingente di 512 medici.