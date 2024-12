Servizio mensa, disputa in consiglio. Avanti con il bando a ditte esterne

Acceso dibattito a Vaiano fra la nuova amministrazione e la precedente sul servizio mensa, presentato all’ultimo consiglio comunale nelle variazioni al Dup, dal momento che uno degli ultimi atti della legislatura Bosi era stata la proposta di entrare come Comune nella partecipata "Qualità e servizi", ipotesi per il momento bocciata dalla sindaca Vivarelli che ha invece deciso di prendere tempo e procedere col bando di affidamento a ditte esterne, per un periodo di prova di 2 anni, rinnovabili.

Nel frattempo, l’idea espressa durante il consiglio comunale è quella di ascoltare tutte le voci, ad iniziare dagli stessi fruitori della mensa, gli studenti. Non è convinto Primo Bosi di questa decisione – peraltro l’ipotesi di valutare l’entrata in quota in "Qualità e servizi" è stata accolta all’unanimità al consiglio comunale di Cantagallo di venerdì sera, in contrapposizione con Vaiano, nonostante il servizio mensa sia lo stesso per i tre Comuni – che in una nota spiega le sue motivazioni, ad iniziare da quella più ’politica’.

"Il passaggio da un appalto del servizio mensa all’affidamento a una società in house – dichiara Bosi – cioè controllata direttamente dai Comuni, ha implicazioni politiche e operative. Politiche perché con la decisione di riprendere il servizio in mano pubblica si dà realizzazione all’obiettivo, più volte dichiarato anche dalla coalizione uscita vincitrice dalla tornata elettorale che però si dimostra timida sull’argomento, di riportare i servizi pubblici locali nella piena proprietà e controllo degli Enti pubblici eliminando così ogni logica di profitto privato. Ci auguriamo che venga decisa la strada di un allungamento di un anno del contratto con l’attuale gestore, in modo da consentire lo studio, la discussione pubblica e la decisione su questo aspetto importante per il benessere e lo sviluppo di tutta la Vallata".

Claudia Iozzelli