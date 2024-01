Servizio civile: volontari entrano in ospedale

L’Asl cerca giovani da inserire nel progetto ’L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura’. I posti disponibili per Prato sono nove: il bando per la selezione è già disponibile sul sito https://www.uslcentro.toscana.it/ e le domande devono essere presentate entro il 15 febbraio alle ore 14. Gli aspiranti operatori volontari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. I 9 volontari del servizio civile saranno impiegati nel pronto soccorso con lo scopo di favorire il pieno recupero della centralità del paziente, affinché ci sia una presa in carico non solo degli aspetti fisici della malattia ma anche di quelli psicologici, relazionali e sociali che permettano di ridurre il tasso di abbandono da parte del pazienti del percorso prima della sua conclusione. Un’innovazione che comporta l’esigenza di conciliare politiche di accoglienza, informazione e comfort con l’adozione di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e partecipati con il cittadino. ha una durata di 12 mesi: è svolto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.

L’assegno mensile pari a 507 euro suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I candidati, una volta superata l’apposita selezione ed avviati al servizio, dovranno obbligatoriamente partecipare alla formazione generale e alla formazione specifica prevista dal progetto.