Servizi scolastici. Mensa e trasporti. Iscrizioni aperte

Al via le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico, 2025/2026. Le domande possono essere presentate fino al 16 giugno al Comune in cui ha sede la scuola frequentata. I servizi sono rivolti a tutti gli alunni che frequentano le scuole situate nei Comuni della Val di Bisenzio. A presentare la richiesta devono essere i genitori o i tutori legali degli studenti. Per chi già usufruisce il servizio mensa, la domanda non va presentata. Devono invece farlo le famiglie il cui figlio inizia un nuovo ciclo scolastico, cioè entra per la prima volta alla scuola dell’infanzia, alla primaria o alla secondaria di primo grado o se si tratta di una nuova iscrizione al servizio, per esempio in caso di trasferimento o cambio scuola.

L’iscrizione resta valida per tutto il ciclo scolastico, salvo rinuncia o variazioni da comunicare.

Come iscriversi ai servizi di mensa e trasporto

Per gli studenti delle scuole del Comune di Cantagallo, la procedura di iscrizione è disponibile online tramite accesso con Spid o Cie all’area personale al seguente link: cantagallo.ecivis.it/login.

Per le famiglie degli alunni che frequentano scuole nel Comune di Vaiano, la procedura di iscrizione è disponibile online tramite accesso con Spid o Cie all’area personale al seguente link: vaiano.ecivis.it/login.

Per le famiglie degli alunni che frequentano scuole nel Comune di Vernio, la procedura di iscrizione è disponibile online tramite accesso con Spid o Cie all’area personale al seguente link: vernio.ecivis.it/login.

Per maggiori informazioni sui servizi scolastici e per consultare l’Informascuola dell’a.s. 2025/2026, è possibile visitare il seguente link: www.comune.vaiano.po.it/amministrazione/uffici/servizi-scolastici/anno-scolastico-2025-2026.