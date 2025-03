Servizi più vicini ai cittadini

Il matrimonio tra Alia e Estra (’casa madre’ e partecipata doc) trova la sintesi in via San Giorgio dove lo storico store della società del gas, da ieri, è anche sede dell’azienda dei rifiuti. Si tratta del primo sportello condiviso della provincia (a breve ne verrà aperto uno anche a Vaiano), che va a sostituire l’Infopoint di via dei Tintori, situato a poche centinaia di metri, ma poco agevole per gli utenti. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della Multiulity che dall’alto dei palazzi scende al servizio dei cittadini. Buone notizia anche per la conoscenza dei servizi digitali: aumentano i punti digitali nella sinergia Regione-Comune.