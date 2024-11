Sequestrato e torturato per una partita di cocaina: scattano le condanne, ma il mandante è fuggito La vicenda del febbraio 2024 che si snoda tra Prato e Quarrata: un 24enne fu attirato in una trappola quindi portato in una zona solitaria della provincia di Pistoia. Tutto ruota intorno a un chilo di sostanza che il ragazzo avrebbe sottratto all’organizzazione