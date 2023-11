Prato, decine di pc sequestrati dalla Finanza: irregolari le licenze Microsoft

Prato, 23 novembre 2023 – I controlli della guardia di finanza di Prato, insieme a Agenzia dei Monopoli di Firenze e personale della Sogei Spa hanno portato a un importante sequestro in un internet point del Macrolotto, che in realtà era allestita come una vera sala per il gaming on-line. Subito dopo l’accesso i Finanzieri hanno potuto constatare l’utilizzo di 65 postazioni di pc, tutte collegate a note piattaforme on-line di giochi di ruolo e con l’ausilio dei tecnici della Sogei (società partner dell'amministrazione economico-finanziaria) hanno svolto più mirati accertamenti dai quali è emerso che tutti i pc presenti all’interno del locale riportavano il medesimo device-code e lo stesso numero di licenza Microsoft per ogni sistema operativo installato. Inoltre, su tutti i dispositivi risultava installato un applicativo appositamente realizzato per by-passare i controlli di genuinità della licenza operati in automatico da Microsoft al momento della connessione a internet.

I militari hanno quindi sequestrato 68 pc. Complessivamente, nell'ambito degli interventi a contrasto del gioco illecito e delle bische clandestine eseguiti negli ultimi mesi nel distretto industriale di Prato, sono stati sequestrati 90 apparecchi non conformi alla normativa, circa 350mila euro in contanti e sono state elevate sanzioni per un totale di 300mila euro.