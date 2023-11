In camera da letto tiene oltre 400 petardi, denunciato

Prato, 24 novembre 2023 – La perquisizione domiciliare era scattata nell’ambito di un procedimento penale per minacce e lesioni nei confronti di minori e durante il controllo, eseguito dai carabinieri di Iolo mercoledì mattina, è spuntato di tutto.

In casa di un ragazzino di 13 anni i militari hanno trovato (nascosti tra gli indumenti in un armadio della camera da letto) un panetto di hashish del peso di 93 grammi e un bilancino di precisione nella disponibilità del fratello 27enne, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Nell’abitazione di un sedicenne invece, nascosti dietro una tenda della camera da letto, quattro scatole di cartone, all’interno delle quali vi erano 444 petardi (le cosiddette “cipolle”) di produzione artigianale, in tutto 18 chili di polvere nera, in disponibilità del padre di 48 anni. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di materiale esplodente e le “cipolle” sono state sequestrate.