Blitz della Finanza a Prato: sequestrati 170mila articoli natalizi non sicuri, anche giochi per bambini

Prato, 18 dicembre 2023 – Blitz della guardia di finanza a Prato, dove sono stati sequestrati ben 170.000 articoli natalizi non sicuri.

Nello specifico, è stato individuato nella zona industriale pratese un esercizio commerciale che poneva in vendita luminarie e addobbi natalizi di vario genere, giochi per bambini e articoli di bigiotteria. Tutti gli oggetti erano privi dei requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni di composizione o all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni del Codice del Consumo.