Sei liste per due Comuni. Bosi si candida in proprio. E Curcio in campo a Vernio

Due nuove candidature a sindaco si aggiungono a quelle già annunciate per le amministrative di giugno: scendono in campo Primo Bosi per Vaiano e Marco Curcio per Vernio, confermando le voci che davano per certa la presenza di almeno tre liste nei due Comuni valbisentini. Il sindaco uscente Bosi ha adato ieri la notizia della nuova lista, "Vaiano non si ferma". "Sono nato e cresciuto a Vaiano – scrive Bosi, che in una lettera descrive alcuni successi del suo ultimo mandato e butta giù i punti su cui ricominciare a lavorare se sarà eletto - da famiglia di artigiani che mi hanno insegnato ad amare profondamente il mio Paese. La mia candidatura, peraltro sofferta dato il particolare clima politico, nasce dalla volontà di continuare a stare vicino alla mia gente. Avevo chiesto al Pd di Vaiano primarie aperte che sono state gentilmente rifiutate. Devo rilevare, con estrema amarezza, che lo stesso Pd di Vaiano sta continuando a fornire critiche ingenerose rispetto all’operato di una giunta e di un consiglio comunale che hanno lavorato in situazioni estreme e che sono stati lasciati deliberatamente soli. Soli nel periodo del Covid, soli durante l’alluvione e nelle criticità della frana sulla 325. Nel corso degli ultimi anni si è venuto a creare un rapporto forte con la comunità cementato dalle mille difficoltà che abbiamo affrontato. Questa identità comunitaria adesso va difesa con tutte le forze". Pronta la lista dei candidati che correranno con lui (e per quanto riguarda la giunta, Bosi parla di una quasi continuità con quella attuale). Bosi annuncia anche un incontro coi cittadini, stasera alle 21 alla sala Moro e l’apertura del comitato elettorale domani alle 18.30 in via Braga 129.

Ci sarà da aspettare almeno il fine settimana per sapere qualcosa in più sulla terza lista di Vernio, che vede Marco Curcio candidato a sindaco per il centro destra, appoggiato da FdI che spiega, per mano di Matteo Mazzanti: "È doveroso che gli elettori di centro destra di Vernio si sentano rappresentati da un uomo che crede nei valori del nostro schieramento politico e che porta avanti politiche coerenti con le nostre idee". "Vernio è il mio paese, dove ho abitato per 18 anni e che ho servito per altri 15 come consigliere – dichiara Curcio -. Nel 2014 sono stato anche il più votato del consiglio comune. Ho fatto battaglie importanti, che hanno avuto un peso nella scelta dei cittadini che mi hanno chiesto di candidarmi e dei partiti che mi sostengono. Sono orgoglioso di questo e di poter portare la bandiera del centrodestra e del buongoverno a Vernio e in Vallata. Mentre il Pd si è spaccato in due, presentando due suoi dirigenti in uno scontro per la poltrona di sindaco, i cittadini di Vernio sanno che se vincerà Curcio, vinceranno le persone, non le poltrone".

Claudia Iozzelli