"Secondo lei" alla Banti. La dinamica di coppia per Caterina Guzzanti

La stagione teatrale in sala Banti a Montemurlo, prosegue domenica alle 21.15 con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, che portano in scena "Secondo lei". Uno spettacolo scritto e diretto da Caterina Guzzanti, che è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità affondano in un pantano di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse.

Creata all’interno di "Scritture, scuola di drammaturgia" promossa da Riccione Teatro, "Secondo lei" è una storia che invita a riflettere su come la società condizioni le donne e gli uomini nelle loro scelte fondamentali e nei loro legami più intimi.

