Seano torna in biblioteca "Palazzeschi" in crescita

I lettori sono tornati in massa alla "Aldo Palzzeschi". Almeno questo evidenzia il primo semestre 2023 della biblioteca comunale di Seano, che ha avuto 452 utenti attivi in più rispetto all’anno precedente. Il numero totale di prestiti effettuati nel 2023 per il periodo gennaio-giugno è inoltre di 11.371, un dato che comprende sia i prestiti locali che interbibliotecari. Confrontandolo con gli anni precedenti, si evidenzia un tasso di crescita percentuale significativo sia per il 2022 che per il 2021, il momento più difficile per le biblioteche, rallentate da prolungate chiusure e limitazioni.

"Possiamo affermare – sottolinea l’assessore alla cultura Cristina Monni – che i valori sono non solo ritornati a quelli pre-pandemici, ma sono addirittura cresciuti. Anche i prestiti interbibliotecari sono importanti per valutare il funzionamento della biblioteca, che riesce comunque a far fronte a più dell’80% delle richieste con strumenti propri, cioè con i prestiti locali".

Il prestito interbibliotecario, suddiviso tra richieste attive (ovvero libri che vengono prestati dalla "Palazzeschi" ad altre biblioteche) e passive (quelli richiesti invece ad altre biblioteche), rappresenta dunque il 20% del volume di prestito totale, rivelandosi un dato significativo per il peso che la biblioteca assume nella rete pratese e non solo.

Il dossier relativo al primo semestre evidenzia, inoltre, come gli ingressi in biblioteca e in sala lettura siano tornati all’incirca quelli del periodo prepandemico, segno che la biblioteca continua ad essere utilizzata non solo per i servizi di prestito ma anche come luogo di studio e di incontro per studenti.

Interessante risulta anche il dato relativo agli utenti attivi, cioè coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno: gli utenti attivi rispetto al 2022 risultano essere 452 in più. Un risultato ottenuto invitando più utenti ad iscriversi alla biblioteca, ma soprattuttocoinvoglendoli nelle tante iniziative collaterali, soprattutto rivolte ai più piccoli e non solo: dalle letture animate ad utenza libera di sabato mattina agli incontri con le scuole, dalla Challenge (la sfida aperta per per adulti e ragazzi), al gruppo di lettura e alle presentazioni di libri.