Seano, mensa regolare alla primaria "Martini"

La mensa scolastica alla primaria Martini di Seano partirà regolarmente domani. Il Comune di Carmignano, con l’assessore all’istruzione Maria Cristina Monni, dopo la mattinata di ieri passata alla ricerca di una alternativa all’annunciata, e già resa nota, mancata partenza del servizio, è riuscita a raggiungere un accordo con la società Qualità&Servizi: l’azienda di ristorazione collettiva fornirà i pasti ai ragazzi di Carmignano utilizzando un diverso centro di cottura rispetto a quello di Colle, chiuso per controlli, usualmente impiegato per servire le scuole del territorio mediceo. "Siamo riusciti – dichiara l’assessore Monni – a salvaguardare la partenza del servizio. Abbiamo evitato il crearsi di una situazione disagio". La società ‘Qualità&Servizi’, partecipata pubblica dei Comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Sesto Fiorentino, Signa, aveva comunicato, nella giornata di venerdì 27 settembre, di aver "esteso a lunedì 30 settembre la sospensione delle attività nel centro di cottura di via del Colle’, per precauzione" nonostante che i controlli da parte della Asl non avessero evidenziato criticità tali da richiedere l’adozione di misure profilattiche specifiche. Sospensione della mensa scolastica di Carmignano che invece ora è rientrata. Un sospiro di sollievo, dunque, per tutte le famiglie degli studenti della primaria, da giorni in agitazione per il mancato servizio.