Seano, l’orto comune è nei giardini pubblici

Un orto dove coltivare le erbe aromatiche ma anche piantare l’insalata o le carote. Si chiama "Orto Comune" e ieri mattina è stato inaugurato a Seano, in una porzione del giardino pubblico di via Gadda. E a fare l’esperienza della piantumazione sono stati i bambini della scuola materna ed elementare che prima hanno partecipato al laboratorio "Letture Green" della biblioteca Palazzeschi.

Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti insieme agli assessori ha tagliato il nastro dell’orto che nasce nell’ambito del progetto "Faremo Foresta": in parti dei giardini pubblici viene data la possibilità di piantare, curare e cogliere la verdura.

"Si tratta – ha spiegato l’assessore all’ambiente e vicesindaco Federico Migaldi – di uno spazio di 80 mq, reso coltivabile. Abbiamo piantato basilico, rosmarino, prezzemolo, timo, origano e se qualche pensionato o appassionato di orto, vuole piantare l’insalata o altre verdure lo potrà fare liberamente. Il lavoro si completerà con l’impianto per l’irrigazione, poi lungo il giardino di via Gadda saranno piantati alberi da frutto. Ogni anno, poi, il terreno, verrà lavorato per renderlo coltivabile. Abbiamo scelto questo spazio perché ha la giusta ombreggiatura ed è vicino al giardino attrezzato per i bambini: così possono loro stessi, con i genitori, annaffiare e seguire lo sviluppo di queste piante. Un altro orto comune è nato in via Levi e questa è anche una modalità per prendersi cura del territorio". Le letture green torneranno sabato 13 aprile (ore 10,30) alla biblioteca "Palazzeschi" con "Gli insetti dell’orto" e al termine ci sarà un laboratorio creativo. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare: [email protected] oppure 055 8705520. E’ richiesta la presenza di un familiare.