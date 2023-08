Seano, le tre cene per il Ss. Crocifisso

Tutti a tavola per la festa del Santissimo Crocifisso di Seano. Le cene della festa quinquennale che inizia il 9 e si conclude il 17 settembre, saranno tre: la prima il 9, poi il 12 e 14. Sabato 9 si parte nel fresco del parco museo "Quinto Martini" a Seano alle 19.30. Il prezzo è 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Prenotare entro il 6 settembre. Il 12, invece pizzata in piazza della chiesa da prenotare entro l’8. Per iscrizioni: Luciana (340.1806794) e Cristina (338.6611305).