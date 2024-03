Se il temporale fa crescere. Incontri per adolescenti

Sono aperte le prenotazioni per "Adolescenza: un temporale che fa crescere", un ciclo di incontri in programma a Officina Giovani, pensati per i ragazzi e i loro genitori. A cura della psicologa Giulia Bertoluzzo, è il nuovo progetto dello sportello AscoltaGiovani nato per sostenere le famiglie e i ragazzi nel periodo non semplice dell’adolescenza. Gli incontri si terranno negli spazi di Officina Teen - Officina Giovani in piazza Macelli e saranno gratuiti. Ecco il programma. Per i genitori (e adulti di riferimento) si partirà martedì prossimo 19 marzo con "Imparare a litigare: la comunicazione assertiva e la gestione del conflitto"; il 23 aprile sarà la volta di "Come posso aiutarlo? Prevenzione delle difficoltà", il 21 maggio si parlerà di "Superare i limiti: i comportamenti trasgressivi in adolescenza" e il 18 giugno di "Ragazzi in rete: adolescenti e mondo virtuale". Tutti gli incontri si terranno dalle 18 alle 20. Quattro gli appuntamenti anche per le ragazze e i ragazzi, sempre uno al mese, ma dalle 17 alle 19. Il primo incontro sarà martedì 26 marzo con il titolo "Emozioni in relazione: l’affettività e la sessualità consapevole"; il 30 aprile si parlerà di "Dipende da me: alcol, fumo e altre dipendenze" e il 28 maggio di "Guardarsi dentro: identità, percezione di sé e autostima"; infine, il 25 giugno sarà la volta di "Io e gli altri: amici, genitori e relazioni". Le prenotazioni, consigliate, via mail a [email protected]. Maggiori informazioni su: www.portalegiovani.prato.it/ascoltagiovani

Lo sportello AscoltaGiovani è nato lo scorso novembre per offrire ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni e alle loro famiglie uno spazio di ascolto per affrontare problemi personali, relazionali, affettivi, familiari e scolastici. Sono previste sia consulenze individuali che di gruppo su temi come affettività e sessualità consapevole; tabacco, alcol e il consumo di sostanze stupefacenti; identità, percezione di sé e autostima; relazioni con amici, fidanzati, genitori. Lo sportello è aperto il giovedì dalle 15 alle 20 a Officina Giovani negli spazi del Pge-Informagiovani. Il servizio è gratuito, su appuntamento da richiedere tramite mail a [email protected] o telefonando a 0574-1836741. Per l’accesso allo sportello AscoltaGiovani è necessario per i minorenni la sottoscrizione del consenso da parte di entrambi i genitori, scaricando e compilando il modulo sul sito di Officina.