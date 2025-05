Scuole, mensa tutta biologica e certificata

Nelle mense delle scuole di Poggio a Caiano si mangia biologico. Sempre più Comuni italiani, negli ultimi anni, hanno impostato i menu delle scuole con l’inserimento di prodotti biologici della filiera corta o di aziende certificate. Quali saranno i piatti che arriveranno in tavola il prossimo anno scolastico? Come si riconoscono i prodotti biologici? Mangiando cibi biologici quali sono i benefici della salute per grandi e piccini? Come far avvicinare i bambini al cibo biologico? A queste domande risponderanno gli esperti.

Domani, alle 17, alle Scuderie Medicee in via Lorenzo Il Magnifico ci sarà l’incontro "Il Bio in Comune", organizzato dal Comune, per presentare il servizio di refezione scolastica poggese certificata biologica, aperto ai genitori ma anche agli insegnanti. Interverranno l’assessore comunale alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi, Alessandra Siglich, dietista e nutrizionista, che parlerà di "Alimentazione nel bambino e sostenibilità alimentare", quindi Alessandra Corzani, responsabile dell’ufficio prodotto e qualità e sicurezza di "Cir food" che tratterà il tema "Il ciclo produttivo biologico e approvvigionamento certificato Bio".

La Cir Food è la società che cucina e distribuisce i pasti nelle mense scolastiche, pubbliche e private di Poggio a Caiano ma anche di altri comuni toscani. Al termine degli interventi la Cir Food offrirà ai presenti un aperitivo con piatti biologici inseriti nel menù scolastico. Sul sito del Comune www.comune.poggio-a-caiano.po.it intanto è on line il menu primaverile della mensa e le proposte giornaliere sono consultabili con l’App Menu Chiaro dedicata ai genitori.