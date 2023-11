Scuole chiuse anche domani in città. In provincia aperte solo a Vaiano

Tutte le scuole di Prato resteranno chiuse anche domani. Ieri pomeriggio l’ordinanza del sindaco Matteo Biffoni che riguarda tutte le attività didattiche scolastiche e extrascolastiche delle scuole di ogni ordine e grado; anche le attività nelle palestre scolastiche resteranno chiuse. La decisione, spiega l’amministrazione comunale, non è stata presa perché le scuole siano inagibili (infatti gran parte delle scuole non hanno problemi di accessibilità) quanto per evitare lo spostamento nelle zone più colpite, per consentire ai mezzi della protezione civile di muoversi più facilmente in città, di poter utilizzare se necessario alcune palestre per accogliere persone sfollate, nonché in maniera preventiva a seguito vista dell’allerta meteo prevista in peggioramento.

Situazione analoga in provincia. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territirio comunale e in quanto presidente della Provincia di tutte le scuole superiori del terriorio provinciale. Saranno chiuse anche le scuole di Poggio a Caiano e con ogni probabilità anche le scuole di Carmignano.

In Vallata fa eccezione Vaiano, dove domani riapriranno tutte le scuole che fanno capo all’Istituto Bartolini. Le scuole di Vernio che fanno capo all’Istituto Pertini resteranno invece chiuse per la festa del patrono San Leonardo. Si sta lavorando alla Scuola Meroni di Carmignanello, nel comune di Cantagallo, per riportare alla normalità l’edificio, che non ha subito comunque danni strutturali, ma che facendo riferimento all’Istituto Pertini di Vernio resterà comunque chiusa per il santo patrono.