Scuola Verdi Prato: ecco l’Ora del Concerto con Marta Silvestrini e Rocco Caruso

Oggi alle 17 nella sala Zipoli della Scuola di musica Verdi riprende la seconda parte della stagione dell’Ora del Concerto con la violinista Marta Silvestrini (foto) e il pianista Rocco Caruso. Diplomata in violino e in viola sotto la guida di Marco Fornaciari al Conservatorio Maderna di Cesena, Marta Silvestrini ha al suo attivo concerti in prestigiose sale in Italia e all’estero, fra le quali il quali il Musikverein di Vienna. Laureata in chimica, dal 2013 suona stabilmente nella Camerata. E’ accompagnata dal pianista Rocco Caruso, diplomato con lode con il maestro Carlo Palese al Boccherini di Lucca nel 2011, insegnante alla scuola di musica Verdi e attivo come solista e in numerose formazioni cameristiche. Entrambi i musicisti sono docenti al Liceo Musicale Cicognini-Rodari di Prato. Il programma del concerto a ingresso libero presenta un interessante collegamento fra la cultura musicale tedesca di Beethoven, quella quella ceca di Janáček e quella russa di Stravinskij, con un’elaborazione su musiche di Pergolesi. Da molti anni L’Ora del Concerto si realizza in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei, che sostiene il progetto promuovendo alcuni concerti in edifici e chiese di particolare interesse storico.