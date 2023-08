Scuola, quanto mi costi Rincari anche per i libri "È boom di quelli usati"

Scuola, ma quanto costi alle famiglie? Nel caso di nuclei particolarmente folti, la spesa può avvicinare o superare quota 1.000 euro (per genitori con tre o più figli) per i libri e il resto del materiale, quindi zaini, diari, quaderni, astucci e via discorrendo. Colpa del rincaro che si sta registrando. "Dopo il periodo del Covid-19, saremo intorno all’8% per quanto concerne i libri. Del resto, l’inflazione ha investito qualsiasi aspetto della nostra vita e non poteva non coinvolgere anche la scuola", dice Francesco Guida, titolare de Il librONE di via Baldanzi. C’è poi una tendenza estremamente interessante da analizzare, che secondo Guida riguarda soprattutto il territorio pratese. "Da noi, le scuole ogni anno cambiano la maggior parte dei libri. E questo per le famiglie che hanno più figli o per coloro che hanno un figlio bocciato, è estremamente sconveniente. E ovviamente anche il numero di libri usati che come negozio acquistiamo diminuisce".

A proposito di libri usati: visti gli aumenti relativi ai prezzi dei volumi nuovi, le famiglie sono portate a puntare sempre di più su quelli già utilizzati. "Si, confermo questo fenomeno", afferma Guida. "Libri usati? E’ in crescita il numero di genitori che ce li chiedono", il commento di Lorenzo Mercurio de la Scuola Usato Prato di via di Reggiana. "Per quanto riguarda la spesa delle famiglie, se un bambino va in prima media, sarà di circa 300 euro, solo per i libri nuovi, mentre ammonta alle metà quella dei genitori che hanno un figlio che frequenta la seconda o la terza media. Passando al liceo, dipende dall’indirizzo: ad un linguistico si può arrivare anche a 400 euro. Questo nonostante il fatto che a livello nazionale esista una soglia a studente di 300 euro di spesa massima per i libri. Ma in diversi casi questa viene superata dalle scuole che consigliano alcuni libri come facoltativi a inizio anno. Solo che quando si comincia le lezioni, ci si accorge che quel volume è necessario e lo si acquista". Un’altra delle difficoltà di questo periodo è riuscire ad avere i libri in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. "Abbiamo qualche ritardo, ma come succede sempre. Del resto, gli ordini sono veramente tantissimi", sottolinea Olga Bernardini della cartoleria Bruschi di via del Pellegrino. "Devo dire che le consegne in realtà sono più rapide rispetto a 12 mesi fa – afferma invece Giovanni Cioppi di Buffetti in via Magnolfi. Rincaro sui libri? Leggero. La spesa per i volumi per le elementari va da 30 a 40 euro, mentre per medie e superiori da 200 a 300 euro".

Francesco Bocchini