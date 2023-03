Scuola media Bartolini, classe 3AF

Sicurezza nelle discoteche, è un tema sempre più dibattuto nella società di oggi, tra genitori, educatori e anche dagli stessi ragazzi, dato che l’accesso dei giovani a questi locali può comportare numerosi rischi, sia per la loro incolumità che per la loro crescita. Come funziona l’ingresso? Quali rischi si possono correre nelle sale da ballo?

Molti locali notturni vietano l’ingresso ai minori, ma spesso questa regola viene disattesa, consentendo a giovani minorenni di accedere a discoteche che sarebbero solo per i maggiori di 18 anni, spesso aiutati da amici maggiorenni o con l’uso di documenti falsi. Ciò che accade nelle discoteche non pare certo indifferente: diffusione di droghe, consumo di alcol, risse, orario di apertura dei locali e spostamenti per andare in discoteche più alla moda o ancora aperte, velocità sulle strade ed inevitabilmente incidenti, le cosiddette “stragi del sabato sera”. Questi sono incidenti dovuti, quasi sempre, ad eccesso di velocità o comunque ebbrezza del guidatore, da distrazioni causate da colpo di sonno o dallo stato mentale alterato di chi guida. Questa alterazione è dovuta non solo all’assunzione di alcol o di stupefacenti, ma anche dall’alterazione causata dall’inquinamento acustico e visivo creato nelle discoteche. Per questo motivo, è importante che le discoteche rispettino le leggi in materia di accesso di sostanze illegali, e si attrezzino per fare controlli, diminuendo il rischio di far entrare sostanze pericolose, cosicché non si creino problemi per i ragazzi presenti nella discoteca, si garantisca la loro sicurezza e si prevengano comportamenti a rischio. Le autorità preposte dovrebbero vigilare sull’applicazione di queste regole e sanzionare i locali che non rispettano la normativa. D’altro canto, anche i genitori e gli educatori hanno un posizione fondamentale nel prevenire e controllare l’accesso dei minori a questi locali. Per questo motivo è importante educare i giovani sui rischi legati al consumo di alcool e droghe, e sensibilizzare i ragazzi, con l’obiettivo di evitare comportamenti pericolosi. Ma anche i maggiorenni, purtroppo, non sono sempre consapevoli della pericolosità di certi atteggiamenti infatti spesso sono loro che inducono i minori ad assumere droghe o alcol.

In conclusione, il tema della sicurezza di questi locali, richiede un approccio attento e responsabile da parte di tutte le persone coinvolte. Solo attraverso un lavoro comune tra i gestori dei locali notturni, le autorità, i genitori e gli educatori, sarà possibile garantire sicurezza e tutela ai giovani.