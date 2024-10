Scuola di formazione con il Pd a Roma per Mirko Lo Russo

Mirko Lo Russo di Poggio a Caiano è stato l’unico partecipante della provincia di Prato alla "Scuola di formazione Sergio Staino" del Pd Toscana, aperta a tutti gli under 30 della regione. Lo Russo, 27 anni, membro del direttivo del Circolo di Poggio ha avuto questa opportunità di un percorso formativo che è partito da Bruxelles, con incontri dedicati al confronto sul tema dell’Europa, delle città e delle regioni, fino al parlamento Europeo e che è proseguito sul monte Amiata, per discutere il rilancio delle aree interne, e a Stazzema, per valorizzare la memoria storica. A Roma si è tenuta l’ultima tappa e in questo appuntamento conclusivo tutti i partecipanti hanno visitato la Camera dei deputati, dove hanno incontrato i parlamentari dem Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Federico Gianassi, Marco Sarracino, Arturo Scotto, Marco Simiani, e la sede nazionale del Pd dove si è svolto l’incontro dal titolo "Dal locale al nazionale" con gli interventi di Marco Furfaro e Michele Fina, della segreteria nazionale del Pd.