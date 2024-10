Scuola Baccini a risparmio energetico

Una scuola materna a risparmio energetico. Il Comune di Carmignano ha approvato due progetti, riguardanti l’efficientamento energetico e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la scuola dell’infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana, che renderà anche l’edificio scolastico ambientalmente "sostenibile".

La scuola di Santa Cristina è un edificio quasi "storico", al quale generazioni di carmignanesi sono legati e situato anche in un punto collinare, molto panoramico, aperto al vento e soleggiato. I due progetti, con richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, nell’ambito del programma europeo di sviluppo regionale (Fesr 2021-2027), ammontano ad un totale di circa 302.000 euro, contemplano l’isolamento termico, di pareti e copertura, per una spesa stimata intorno a 255.000 euro e la realizzazione di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, per un investimento stimato in 46.800 euro. La giunta ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi e per il prossimo anno scolastico l’intervento dovrebbe essere pronto. Intanto, Carmignano si prepara a dare l’addio ad un’altra scuola storica, l’ex elementare di Verghereto, ormai inutilizzata da decenni e poi riusata come magazzino comunale. L’immobile rientra da tempo nella lista dei beni alienabili del Comune ed è stata fissata una vendita all’asta. Le offerte devono essere presentate entro il 31 ottobre. L’edificio per chi lo acquisterà potrà essere riconvertito in abitazioni. Il prezzo a base d’asta è fissato a 225.000 euro. Per effettuare un sopralluogo, oltre a visionare la documentazione già presente sul sito www.comune.carmignano.po.it occorre fissare con l’ufficio lavori pubblici: 055 8750218 oppure email: [email protected].