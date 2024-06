Scuderie Parugiano. Torna l’ippoterapia

A Montemurlo lo sport equestre è davvero per tutti. Le Scuderie del Parugiano di Massimiliano Baroni e l’associazione Cavalieri del Cre si sono unite per il rilancio dello sport equestre integrato e dell’ippoterapia a favore delle diverse abilità. L’associazione Cavalieri del Cre, che si è rinnovata a gennaio 2023, è sul territorio montemurlese con la propria attività dal 1999 e, dopo tante vicissitudini, ha finalmente trovato stabilmente una propria sede e collocazione definitiva all’interno delle nuove scuderie del Parugiano, completamente ristrutturate e prive di qualsiasi barriera architettonica. Anima di questo importante progetto, che attualmente coinvolge quindici persone con disabilità fisica e psichica residenti a Montemurlo, è Ilaria Calandra, tecnico Fise, specializzata in sport equestri integrati e discipline paralimpiche. Da ormai da 25 anni Ilaria si occupa con grande impegno e passione all’equitazione inclusiva e segue un gruppo composto da una quindicina di genitori che desiderano promuovere e rendere fruibile questa attività a bambini e ragazzi diversamente abili anche a Montemurlo, da sempre terra di tradizioni equestri. "Nei giorni scorsi ho conosciuto una realtà bellissima che fa dello sport un momento di crescita e inclusione per tutti", sottolinea il sindaco Simone Calamai, che si è recato alle Scuderie del Parugiano per salutare la ripresa delle attività dei Cavalieri del Cre. "Qui ho scoperto la bellezza e la forza dell’equitazione come momento di benessere e crescita personale e sono stato felice di aver incontrato i ragazzi e i loro genitori. Un grazie speciale va alla competenza e alla passione di Ilaria Calandra, che segue il progetto con competenza e umanità". Per avere maggiori informazioni sulle attività delle Scuderie del Parugiano e dei Cavalieri del Cre si può contattare il numero 327.1672602.