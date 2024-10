Scrutatore al seggio. Si può fare domanda

Volete fare lo scrutatore o presidente di seggio? A Poggio a Caiano si può presentare domanda. Per la composizione dei seggi elettorali, sono stati pubblicati gli avvisi per l’aggiornamento dell’albo per presidente di seggio e quello per l’albo di scrutatore. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare domanda per il ruolo di presidente entro il 31 ottobre. Per l’albo scrutatori, invece, gli elettori iscritti nelle liste elettorali hanno tempo fino al 30 novembre. I moduli per le domande sono disponibili all’ufficio elettorale al quale vanno presentate le domande compilate o scaricabili su www.comune.poggio-a-caiano.po.it.