Partirà a settembre il programma di screening gratuito per l’epatite C. I controlli del programma promosso dalla Regione riguardano tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (tra 33 e 53 anni). Lo screening consisterà in un test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv e il risultato sarà disponibile in pochi minuti.