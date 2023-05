Scoprire la "Via della lana e della seta" Il campo estivo per ragazzi è itinerante

Parte a luglio una nuova avventura per le guide ambientali di Legambiente, sezione di Prato e del Rifugio Le Cave: un campo per ragazzi itinerante lungo la "Via della lana e della seta", il cammino che congiunge Prato a Bologna.

E proprio da Bologna, che verrà raggiunta con il treno, partirà il viaggio dei ragazzi, che in un trekking di 6 giorni visiteranno Sasso Marconi, il Parco di Monte Sole, Burzanella e Montepiano, nell’alta Valle del Bisenzio, per poi deviare dall’itinerario del cammino per dirigersi verso la Riserva naturale Acquerino Cantagallo e il rifugio Le Cave, dove i genitori il sabato andranno a riprenderli.

"Spostandoci – raccontano gli organizzatori dell’iniziativa – ogni giorno a piedi tra i sentieri che uniscono le città di Bologna e Prato, scopriremo l’Appennino, i suoi luoghi, le sue persone e le sue storie. Ogni itinerio avrà le sue proprie caratteristiche. Si tratta di un campo trekking itinerante che regalerà ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno, un viaggio emozionante e indimenticabile, che li porterà a crescere, misurarsi con i propri limiti, condividere gioie e dolori del camminare con gli altri, comprendere il linguaggio meraviglioso della natura".

Il campo è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni e si svolgerà dal 16 al 22 luglio. Le pre-iscrizioni sono aperte fino a giovedì 15 giugno.

I dettagli dell’escursione, i costi e la modalità d’iscrizione sono disponibili sul sito del Rifugio Le Cave oppure telefonando ai numeri 333 4760857 e 389 8250680 o scrivendo alla mail: [email protected]

C.I.