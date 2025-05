E dopo la visita a La Nara: "Un esempio da sostenere"

"Garantire alle donne pari opportunità nel mondo del lavoro significa rafforzare uno dei pilastri fondamentali della libertà individuale: l’indipendenza economica". Con queste parole l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, ha commentato la sua visita al centro antiviolenza La Nara, realtà d’eccellenza gestita dal 1997 dalla cooperativa sociale Alice, aderente a Legacoop Toscana. Accompagnata dalla presidente della cooperativa Gianna Mura e dalla responsabile del centro Francesca Ranaldi, Semenzato ha incontrato le operatrici e visitato anche lo sportello contro la violenza economica realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti. "Troppe donne in Italia, ancora oggi, dipendono economicamente da un partner o da altri familiari. Questo le espone a situazioni di vulnerabilità e persino di violenza", ha sottolineato l’onorevole. "Molte donne non conoscono gli strumenti a disposizione: reddito di libertà, microcredito, sgravi per chi assume vittime, sospensione del mutuo. Serve lavorare sulla consapevolezza". Secondo Semenzato, "quando una donna decide di uscire dalla violenza, merita di essere supportata nel suo percorso di emancipazione". Da qui, l’appello: "Portiamo l’educazione economica fin dalle scuole dell’infanzia e nei luoghi di lavoro, per costruire consapevolezza e libertà". Per Gianna Mura, "la visita della presidente è un riconoscimento del lavoro svolto e uno stimolo a continuare". Il centro La Nara è da anni "un punto di riferimento per donne e minori vittime di violenza". Francesca Ranaldi ha ricordato come "l’indipendenza economica sia il primo passo per poter scegliere e allontanarsi da una relazione violenta", mentre Gianni Autorino (Legacoop Toscana) ha ribadito il sostegno alle cooperative che "propongono percorsi di tutela e reinserimento lavorativo". Presente anche Rita Pieri, socia fondatrice dell’associazione Prospettive:. "È stata una visita molto importante, l’onorevole ha rassicurato sul futuro delle associazioni come La Nara che ha riconosciuto come centro di eccellenza e che non c’è alcuna volontà di penalizzare con la riforma in corso". Infine Annalisa Casino, di Legacoop Nazionale, ha ricordato il "forte impegno sul tema della violenza in tutte le sue forme".