Scopriamo gli Etruschi. Le iniziative a Carmignano

Carmignano, terra di Etruschi (e non solo). E gli Etruschi escono dai libri di storia per svelare i tesori di questa antica civiltà diffusa ai piedi del Montalbano, con tante occasioni ad agosto per la gioia di grandi e piccini. Il cuore del parco archeologico è il Museo di Artimino "Francesco Nicosia". Ogni giovedì sera apertura straordinaria dalle 20 alle 23, un’opportunità per visitare la mostra "Avori principeschi" con 80 reperti rinvenuti dal sito di Montefortini a Comeana. Natura e storia faranno da sfondo venerdì 9 agosto all’itinerario dal titolo "Sotto il cielo degli Etruschi": passeggiata al calar del sole alla necropoli di Prato Rosello dove, nel silenzio del bosco, sarà possibile visitare i tumuli etruschi.

Al ritorno, alla vigilia della notte più stellata dell’anno, gli astrofili dell’associazione "Quasar" ci sveleranno i ‘segreti’ del cielo, lo stesso che ammiravano gli antenati Etruschi. Il costo è di 10 euro a persona, 5 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni: per la passeggiata occorre munirsi di scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking, cena al sacco, acqua, torcia elettrica e coperta. Il punto di ritrovo, alle 18.30, sarà al Museo archeologico di Artimino. Che per i più piccoli proporrà un’attività originale domenica 11 agosto (alle 17.30), dal taglio interdisciplinare: con "Storie (di) giganti fra scienza, natura e archeologia", gli archeologi in erba potranno ascoltare incredibili storie dal tumulo di Montefortini che ha restituito circa 10mila frammenti di avorio con un focus su questo tipo di materiale in compagnia di un educatore laureato in scienze naturali e un archeologo. Anche in questo caso il costo è di 3 euro a bambino, oltre al biglietto del museo di 2 euro.