Scoppia incendio in casa. Riescono a mettersi in salvo

Paura questa mattina a Paperino per un incendio scoppiato in un’abitazione in via dell’Alloro, all’interno della quale si trovano due persone. Il rogo è divampato attorno alle 8,30: le due persone, una donna di una cinquantina d’anni e suo figlio, sono per fortuna riuscite a uscire dall’abitazione e mettersi in salvo. I vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono arrivati subito dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incendio. Le fiamme hanno interessato in particolare la camera da letto, al primo piano dell’abitazione. La tempestività dell’intervento dei pompieri è stata fondamentale: il rogo è stato infatti domato in poco tempo.

Il figlio e la madre, dicevamo, si sono resi conto subito di quanto stava accadendo, e non hanno perso tempo: sono riusciti furtunatamente ad uscire da soli dall’abitazione e sono stati portati comunque all’ospedale Santo Stefano dal personale del 118 intervenuto sul posto per tutti gli accertamenti del caso. Ma le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Quanto alla casa è stata soprattutto la camera da letto a riportare i danni maggiori, ma il fumo ha invaso e annerito anche altre zone dell’abitazione, dunque non sarà immediatamente agibile.

A questo punto resta da capire l’origine del rogo, se sia trattato di un cortocircuito magari, piuttosto che di una sigaretta lasciata accesa. L’ipotesi è che sia comunque una causa di tipo accidentale. Per fare chiarezza sull’origine dell’incendio sono al lavoro la polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.