Scoperta lussuosa discoteca abusiva allestita in un capannone industriale. Scatta il blitz

Prato, 16 marzo 2024 – Scoperta discoteca abusiva allestita in un capannone di via Galcianese. E’ stata individuata durante un blitz interforze tra carabinieri e Municipale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Il locale, frequentato esclusivamente da cittadini di nazionalità cinese, era anche utilizzato come punto di spaccio per i clienti: al loro ingresso i militari e gli operatori hanno bloccato due giovani che hanno cercato di disfarsi di alcuni sacchetti contenenti circa 60 grammi di ketamina gettandoli nel wc.

Sui tavoli erano inoltre presenti quantitativi di ketamina a disposizione dei clienti che la consumavano con le bevande e gli alimenti ordinati in precedenza. Le persone arrestate sono state accompagnate in caserma per gli adempimenti conseguenti all'arresto.

La Municipale ha sequestro 15 grammi di ketamina: da qui la denuncia ai gestori del locale, una donna di nazionalità cinese di circa 40 anni e un cittadino italiano di 35 anni, per favoreggiamento alla attività di spaccio e consumo di stupefacenti all'interno.

L'indagine è partita da alcune settimane ed ha richiesto continui appostamenti da parte di personale in borghese e una capillare attività di "intelligence", in particolare la modalità di accesso ha richiesto una attenta preparazione, in quanto i locali e l'intera area erano chiusi e sorvegliati da un sistema sofisticato di telecamere in un contesto ambientale defilato e difficile da individuare. Gli agenti, approfittando dell'ingresso di alcuni clienti, si sono introdotti all'interno dei locali che si presentavano con quattro privé frequentati da circa una quarantina di clienti tra uomini e donne: l'ambiente appariva come lussuoso e ben arredato, con impianti acustici altamente qualificati e tecnologicamente avanzati, degni delle migliori discoteche.