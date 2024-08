Scontro fra bici elettrica e auto. Sta meglio il rider investito

Sono migliorate le condizioni del rider di 37 anni, originario del Bengala, rimasto ferito in un incidente sabato mattina in viale Montegrappa mentre stava facendo alcune consegne dei pasti. L’uomo era in sella alla sua bici elettrica quando si è scontrato, per cause da accertare, con un’auto guidata da un anziano di 70 anni. Il rider è stato sbalzato dalla bicicletta ed è andato a schiantarsi contro un albero, all’altezza di via Giovanni Fattori. Il conducente della macchina si è subito fermato a prestare soccorso e sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia municipale. In un primo momento le condizioni del ferito sono apparse molto serie tanto che è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, a Careggi. Lo straniero è stato sottoposto agli accertamenti e, per fortuna, l’allarme è rientrato. Nel frattempo la polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sull’episodio è intervenuto ieri Filippo Bellandi, coordinatore della Nidil Cgil Toscana che ha chiesto più "sicurezza" per questi lavoratori spesso a "rischio incidente". "Le piattaforme devono svincolare il salario dal numero di consegne, che implicitamente incita i lavoratori a correre per guadagnare", ha detto. L’incidente è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla polemica, a livello nazionale, scoppiata dopo il caso della rider multata dalla propria azienda perché considerata "troppo lenta".