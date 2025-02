Scontro fra auto. Una finisce sulla rotonda

Brutto incidente ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, all’altezza della rotonda di Capezzana in direzione di Pistoia. Due auto, per cause che sono in via di accertamento, si sono scontrate. Una è finita sull’aiuola che divide le due carreggiate. Per fortuna, i conducenti dei mezzi non hanno riportato gravi conseguenze e sono riusciti a uscire da soli dai mezzi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e un’ambulanza per precauzione. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Una parte della carreggiata è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e, chiaramente si sono create code in direzione di Pistoia. La polizia municipale dovrà capire che cosa è successo con esattezza e soprattutto di chi è la responsabilità dell’incidente. La circolazione è ripresa in modo regolare quando la carreggiata è stata liberata.