Uomo scomparso a Prato, l’appello corre sui social: “Aiutateci a ritrovare Andrea”

Prato, 19 marzo 2025 – “Stiamo cercando Andrea Calamai”, l’appello per ritrovare l’uomo scomparso da Prato corre sui social. A lanciare l’allarme è l’associazione “Penelope”.

“Lunedì è uscito dal posto di lavoro nella pausa pranzo per tornare a casa come tutti i giorni e rientrare poi al lavoro – si legge nel post pubblicato dall’associazione – Non è rientrato a casa né al lavoro. Usa spostarsi casa-lavoro con una bicicletta elettrica bianca. La famiglia è seriamente preoccupata. Qualcuno lo ha incontrato? Ha visto una bicicletta elettrica bianca?”.

Questo l’appello corredato da foto e descrizione dell’uomo che ha 59 anni, occhi castani, capelli corti bianchi e grigi, è alto 1.75 e, l’ultima volta che è stato visto, indossava un giubbotto nero lungo, jeans scuri, felpa nera con la scritta Jeep e scarpe Igi&Co blu. Per segnalazioni l’associaizone prega di rivolgersi al numero di telefono 3455019051 o al 112 di Prato.