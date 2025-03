Scivolone Montemurlo Valbisenzio, arriva il ko

Non riescono a rialzare la testa le formazioni pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Sia Montemurlo che Vaiano incappano infatti nel secondo stop consecutivo. Particolarmente pesante quello dei Lions, che in casa cedono il passo alla Cestistica Audace Pescia. Gli ospiti si impongono 73-68 e fanno loro lo scontro diretto per il secondo posto del girone A, alle spalle della capolista Calcinaia. Venendo alla cronaca del match, la formazione allenata da Matteo Piperno è sotto di tre lunghezze al termine del periodo d’apertura. Il divario fra le due sfidanti aumenta nella seconda frazione, con i valdinievolini a toccare anche il +8. I locali non ci stanno: prima si riavvicinano, poi operano il sorpasso grazie alle triple di Andrea Vettori e Riccio. Il vantaggio dei lanieri viene ulteriormente arrotondato dalla bomba di Guerriero, che fissa il risultato sul 40-35 al 20’. Anche nella ripresa la gara prosegue sui binari dell’equilibrio, ma a 10 minuti dal termine è comunque Montemurlo a comandare nel punteggio (56-52 dopo il canestro pesante di Vannoni proprio sulla sirena). Nel corso dell’ultimo quarto, i Lions salgono fino a +8, ma la replica di Pescia è immediata, con un 5/5 ai liberi in pochi secondi. La Cestistica Audace sfrutta poi i rimbalzi offensivi e con precisione colpisce dalla lunga distanza per tornare davanti. A nulla servono gli ultimi tentativi dei pratesi, che devono alzare bandiera bianca. Turno amaro pure per il Centro Minibasket Valbisenzio, battuto da Monteroni per 71-53. Inizio forte dei padroni di casa, che provano a scappare via. La truppa di coach Paolo Bertini reagisce nella seconda frazione, ricucendo quasi interamente il distacco. La parità viene ristabilita in avvio di terzo period, ma il nuovo allungo dei locali non dà scampo a Vaiano, che si inchina. Nonostante questo ko, Bonari e compagni mantengono sei lunghezze di margine sul quarto posto nel girone B.

Francesco Bocchini