"Sciopero Acca Srl: tavolo sindacale per fermare la violenza e ripristinare diritti e dignità"

"Dopo lo sciopero dei lavoratori iniziato venerdì scorso, la Acca Srl ha convocato le rappresentanze sindacali per un tavolo che si terrà stamani alle 9.30 nello stabilimento di Seano". Lo fanno sapere i rappresentanti del Si Cobas. E aggiungono: "I lavoratori anche oggi incroceranno le braccia e saranno in presidio davanti al magazzino. Sindacato ed rsa rivendicheranno una svolta radicale per fermare la violenza e ripristinare diritti e dignità per tutti i lavoratori".

Nei giorni scorsi è stato proprio il Si Cobas a sollevaro il caso della quinta aggressione ad un operaio della Acca, un pachistano iscritto al sindacato, di rientro a casa dopo il turno di notte.