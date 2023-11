Sciascia con gli occhi delle donne. In Lazzerini il libro di Cavaliere

Due appuntamenti con i libri da non perdere nel weekend in Lazzerini. Domani alle 17 il primo dei due incontri dedicati alla letteratura scientifica moderati dalla biologa Martina Ruffo e realizzati in collaborazione con CaffeScienza Prato e la Libreria Gori. Protagonista sarà l’entomologo Fulvio Giachino che parlerà della sua ultima pubblicazione "Insetti: dei e demoni". Gli insetti nella cultura umana, i simboli, miti, leggende, religione e folklore: lo studioso condurrà il pubbloco in un meraviglioso viaggio nel tempo e nello spazio, nella realtà e oltre, attraverso un’indagine sul simbolismo degli insetti nella storia. Da sempre l’uomo ha scorto negli insetti molto di più di quello che riusciva a comprendere di questi animali piccoli e complicati, trasformandoli di volta in volta in dei e demoni, come anche noi stessi possiamo essere.

Per gli incontri con l’autore organizzati in collaborazione con la Libreria Gori, sabato alle 17, l’italianista Rossana Cavaliere presenterà il suo ultimo libro "Leonardo Sciascia negli occhi delle donne. Tessere di un mosaico al femminile" (Vallecchi). A dialogare con l’autrice, Mariano Sabatini. Il libro, attraverso una serie di interviste a donne famose dei nostri giorni che lo hanno conosciuto, fa emergere un ritratto sorprendente di uno dei più importanti intellettuali del nostro Novecento. Dello scrittore siciliano è noto il coraggio (fu il primo a denunciare e descrivere nei suoi romanzi il "fenomeno mafia"), così come sono noti alcuni suoi giudizi affilati o provocatori, a volte divisivi. Le intervistate - giornaliste, scrittrici e opinioniste, ma anche accademiche, editrici, imprenditrici - raccontando la tranche de vie che hanno diviso con lo scrittore, hanno finito per raccontare anche se stesse e rivelare aspetti inediti del loro carattere, dei loro sentimenti. Barbara Alberti, Franca Leosini, Dacia Marini, Elisabetta Sgarbi, le donne della famiglia Nonino - per citarne alcune - tracciano un ritratto inedito e originale dello scrittore. Rossana Cavaliere ha dedicato una significativa parte dei suoi studi a Leonardo Sciascia, pubblicato saggi e articoli, partecipato e seminari e festival internazionali.