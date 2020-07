Prato, 14 luglio 2020 - Dopo decine di segnalazioni, la polizia municipale ha istituito controlli mirati a contrastare il disturbo alla quiete pubblica. Nella giornata di ieri alcune pattuglie della Municipale di cui una in servizio borghese, sono state impiegate per contrastare il fastidioso fenomeno dei rumori molesti in orario notturno.

Sanzionate 23 persone alla Castellina: una pattuglia in borghese le ha sorprese ad arrecare disturbo ai residenti con schiamazzi e musica ad alto volume. I controlli sono proseguiti in tutte quelle aree della città dove il problema è ricorrente. Molti residenti infatti hanno chiesto aiuto alla Polizia Municipale di Prato per cercare di attenuare una problematica tipica dei mesi estivi che vede contrapposti due gruppi d' interessi: il diritto al riposo di chi poi la mattina deve andare a lavorare ed il diritto al divertimento di molti giovani che spesso travalicano quel confine sottile tra lecito ed illecito.